планируется запуск химчистки район Киев, правый берег Ветка от Цирка (метро Универститет) до метро Акадмегородок можно захватить Борщаговка Химчистка будет работать без пунктов приема. Химчистка будет предоставлять услуги доставки вещей туда и назад (пример реализации [url=https://dryclean.ru/clients/delivery/]https://dryclean.ru/clients/delivery/[/url]) Что нужно от вас 1. проанализировать ...
Разработка маркетинговой стратегии развития компании и ее реализация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы -рекламная компания, занимающаяся изготовлением наружной рекламы. Ищем
специалиста или группу специалистов, которые могут разработать для нас
маркетинговую стратегию по развитию компании в целом и увеличения конверсии
заказов на этапе объявления стоимости в частности. На данный момент стоит
задача такова: к нам поступают заявки с сайта, мы делаем просчет заказа и
объявляем стоимость заказа (в виде коммерческого предложения). Дальше клиент
думает 1-3дня - вот на этом этапе (когда он думает и выбирает с кем ему
работать) мы хотим показываться этому клиенту в различных источниках соц. сетей
(inst; fb; youtube; КМС и др) и оттуда доносить ему о преимуществах
сотрудничества с нами. Сейчас часть клиентов после просчета заказывает у нас
продукцию, но большая часть все же не заказывает. Задача в том, чтобы убедить
клиентов, которые сомневаются, в нашу пользу. У нас сейчас есть разработанный
маркетинг кид, определены основные триггеры, преимущества сотрудничества с нами
и много другой инфо, которую мы представляем клиентам вместе с коммерческим
предложением - но этого уже не достаточно !!! Поэтому и хотим найти людей,
которые нам в этом помогут.
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