Разработка маркетинговой стратегии развития компании и ее реализация

Маркетинговый анализЗакрыт7 заявок250 просмотров
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Мы -рекламная компания, занимающаяся изготовлением наружной рекламы. Ищем

специалиста или группу специалистов, которые могут разработать для нас

маркетинговую стратегию по развитию компании в целом и увеличения конверсии

заказов на этапе объявления стоимости в частности. На данный момент стоит

задача такова: к нам поступают заявки с сайта, мы делаем просчет заказа и

объявляем стоимость заказа (в виде коммерческого предложения). Дальше клиент

думает 1-3дня - вот на этом этапе (когда он думает и выбирает с кем ему

работать) мы хотим показываться этому клиенту в различных источниках соц. сетей

(inst; fb; youtube; КМС и др) и оттуда доносить ему о преимуществах

сотрудничества с нами. Сейчас часть клиентов после просчета заказывает у нас

продукцию, но большая часть все же не заказывает. Задача в том, чтобы убедить

клиентов, которые сомневаются, в нашу пользу. У нас сейчас есть разработанный

маркетинг кид, определены основные триггеры, преимущества сотрудничества с нами

и много другой инфо, которую мы представляем клиентам вместе с коммерческим

предложением - но этого уже не достаточно !!! Поэтому и хотим найти людей,

которые нам в этом помогут.

4 года назад
guest_15815957636076
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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