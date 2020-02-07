Оценить спрос на ассортимент поставщика

У поставщика есть определенные категории товаров.

Из них в данный момент, интересуют 128.

Нужно, используя Яндекс.Вордстат, собрать статистику по спросу и выделить наиболее привлекательные для последующего размещения в интернет магазине. Локация Москва и Мос.обл.

При работе необходимо сохранить порядок представленных категорий.

При сборе статистики разделить на три категории спроса, для удосбства последующей фильтрации

1- высокий спрос

2- средний спрос

3- низкий спрос

С уважением, Алексей