Оценить спрос на ассортимент поставщика

На основе данных по клиентам за период (таблица иксель, 93 строки с клиентами): [list=1][*]По данным столбца Потребность/проблема:[/list][list][*]Составить рейтинг потребностей (=проблем), которые хотят решить клиенты сотрудничеством. Формулировки потребностей в исходной таблице могут содержать сразу несколько разных потребностей. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У поставщика есть определенные категории товаров.
Из них в данный момент, интересуют 128.
Нужно, используя Яндекс.Вордстат, собрать статистику по спросу и выделить наиболее привлекательные для последующего размещения в интернет магазине. Локация Москва и Мос.обл.
При работе необходимо сохранить порядок представленных категорий.
При сборе статистики разделить на три категории спроса, для удосбства последующей фильтрации
1- высокий спрос
2- средний спрос
3- низкий спрос
С уважением, Алексей
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