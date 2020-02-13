GA создать цели события воронки

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Здравствуйте нужно оперативно создать события (клик) на все кнопки почтовых форм expertvr.ru
1. сновная везде сверху ее назвать Button_order_first в открывшемся поп-апе Button_order-final,
2. "обратный звонок" первая Back_call_first когда уже открыли форму back_call_final
3. форма в футере на каждой страннице она имеет такой же селектор как у Button_order-final, но она нужа отдельно для отчетов, можете её извлечь(может по урлам?!). назвать его Button_order_footer
4. в хедере есть имейл и телефон на каждую из них тоже события клик email_header и tel_header
5. на "контакты" в меню Button_menu_contacts
6. на страннице контакты есть телефон и имейл на них тоже события клик contacts_button_email contacts_button_tel
7. и пару воронок на форму почтовую и на обратный звонок
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