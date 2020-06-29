Создание сайта под типу Мужа на час

Добрый день!

Нужно создать сайт под типо Мужа на час полностью с нуля.

Макета нет, есть только идея.

Можно сделать что то похожее на https://sankt-peterburg.masterabyta.ru

Более подробно объясню исполнителю.

Из cms скорее всего wordpress, если есть лучше идеи - предлагайте.

Оставляйте свой телеграм.

Антибот - Апельсин.