Создание сайта под типу Мужа на час

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Закрыт51 заявка1000 просмотров

Добрый день! 

Нужно создать сайт под типо Мужа на час полностью с нуля.

Макета нет, есть только идея.

Можно сделать что то похожее на https://sankt-peterburg.masterabyta.ru

Более подробно объясню исполнителю.

Из cms скорее всего wordpress, если есть лучше идеи - предлагайте.

Оставляйте свой телеграм.

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