Создание сайта, онлайн игрыВ нем должны быть такие моменты как:Виртуальные зачисленияРеферальная ссылкаИстория игрРегистрация через социальные сети
Создание сайта под типу Мужа на час
Добрый день!
Нужно создать сайт под типо Мужа на час полностью с нуля.
Макета нет, есть только идея.
Можно сделать что то похожее на https://sankt-peterburg.masterabyta.ru
Более подробно объясню исполнителю.
Из cms скорее всего wordpress, если есть лучше идеи - предлагайте.
Оставляйте свой телеграм.
Антибот - Апельсин.
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