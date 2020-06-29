Есть потребность в создании веб сайта для художников, где они могли бы общаться, выкладывать свои картины для просмотра и/или продажи, обучать(ся) и т.д. Если в двух словах, то внутренняя структура такая: ...
Сайт компании по грузоперевозкам и логистике под ключ на Tilda
создать сайт компании по международным грузоперевозкам и логистике на платформе Tilda
Ссылка на сайты, которые нам нравятся
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание сайта визового агенства и залив на хостинг (под ключ) только на Word press Или с понятной обычному юзеру панелью управления! Предложения в телеграмм с указанием ссылки на ваш профиль. ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать сайт для контроля долгов владельцев магазинов при закупке товаров в долг. Во многих магазинах распространен вариант работы, когда компания через своего менеджера поставляет товары под реализацию, в долг. При этом менеджер отдает ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аналог сайта https://cs.fail/home, только без API и всяких ботов. По всем вопросам в лсСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Небольшой сайт писателя и его центра. Необходима новостная лента, возможность добавлять видео файлы, фотоальбом. Всего около 12-15 страниц. Можно на каком-нибудь бесплатном движке. Бюджет крайне небольшой.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $60
Сделать сайт хостинга. В связке Wordpress + бесплатные темы и плагины с официального репозитория WP. Ссылки на услуги и тарифы в биллинге я предоставлю. Сайт на английском языке c возможностью добавления языковых версий. Основное условие ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, кто сделает стильный сайт по набору девушек моделей на онлайн курс . Обязательное условие - быстрые сроки, опыт работы и умение работать в fashion/beauty стиле. пожалуйста, высылайте своё портфолио, сроки и расценки. ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен продающий одностраничник с возможность принимать заказы, а в идеале и оплату . обязательно вминяемый домен и привязка к хостингу. товар "кварцевые лампы"Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт5 лет назад
Хочу переделать, или сделать новый как предыдущий лэндинг с несколькими страницами. Также нужны внутри система оформления заказа, но не инет-магазин. Для начала лэндинг страницуСайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужен сайт для скачивания сборок counter-strike. Подобие этих : https://downloads-cs.ru/ https://cs16planet.ru/ но копировать не нужно. Нужно в своем стиле. Чтобы было удобно и глаза не разбегались)) Примерное ТЗ 1) В ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт5 лет назад