Разработка Лендинга на WordPress | Коммерция, Фитнес Тренер

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Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

Пример лендинга: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/personal-trener/, страница категории: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/.

В документе расписано подробно что требуется сделать.

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