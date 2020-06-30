Разработка сайта на Vue

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Закрыт14 заявок635 просмотров

Разработка сайта на Vue (крупный проект) 

Требования : 

- Хорошее знание Vue 

- Желательно Yii, Laravel

- Иметь достаточное количество времени, не менее 6 часов в день

- Быть регулярно на связи, своевременно отвечать на сообщения

Условия : 

- Достойная оплата

- Первая оплата после небольшого выполненного этапа

- Возможность дальнейшего сотрудничества

LaravelVue.jsYii
5 лет назад
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