Разработка сайта на Vue (крупный проект)

Требования :

- Хорошее знание Vue

- Желательно Yii, Laravel

- Иметь достаточное количество времени, не менее 6 часов в день

- Быть регулярно на связи, своевременно отвечать на сообщения

Условия :

- Достойная оплата

- Первая оплата после небольшого выполненного этапа

- Возможность дальнейшего сотрудничества