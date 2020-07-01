Необходимо сделать сайт общепита shaurma-king.ru. Наполнение частично утеряно после блокировки.Его можно найти на сайте архивов: http://web.archive.org/web/20180728082334/http://www.shaurma-king.ru/Сайт изначально был сделан по шаблону по ссылке: https://opencartforum.com/files/file/2891-adaptivnyy-shablon-fastfood-dlya-ocstore-i-opencart-21/?tab=changelogРезультат: Сайт восстановлен на предыдущем домене с новой структурой, ...
Лендинг
создавать лендинги а тильде, просто четко и быстро. И главное продающие.
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