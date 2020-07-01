Ув. коллеги. Есть ТЗ во вложении. На основе этого ТЗ необходимо высчитать себестоимость и прогнозируемого количества часов (срок исполнения). Не нужна просто оставить заявку по умолчания. ...
Создать сайт
Необходимо сделать сайт общепита shaurma-king.ru. Наполнение частично утеряно после блокировки.Его можно найти на сайте архивов:
http://web.archive.org/web/20180728082334/http://www.shaurma-king.ru/Сайт изначально был сделан по шаблону по ссылке:
https://opencartforum.com/files/file/2891-adaptivnyy-shablon-fastfood-dlya-ocstore-i-opencart-21/?tab=changelogРезультат:
Сайт восстановлен на предыдущем домене с новой структурой, картинками и описаниями продукции.
Структура и дизайн:
Сейчас хотим одностраничную структуру наподобие https://vkuskebab.ru/ . На странице должны быть все необходимые данные: меню, адреса, контакты, акции.Дизайн сайта должен быть современным и привлекательным, с дополнительными motion-эффектами, в приятной палитре и с читабельным шрифтом. Главные качества, которыми должен обладать сайт, - удобство и привлекательность.
ВАЖНО! Нужно будет вести отчетность и документацию в формате гугл-таблиц и согласовывать все этапы работы с нами. Если сделано без согласования, задание не считается выполненным. Также необходимо согласовать с нами цветовую палитру и дизайн сайта, в том числе все шрифты.
Образ процесса работы:
1) Сайт сделан на тестовом (бесплатном) домене.
2) Картинки и описания доработаны или добавлены (В зависимости от потери в архиве).
3) Когда всё доработано на бесплатном домене, сайт перенесен на основной домен.
Важно! Мы готовы заплатить больше, если результат работы соответствует.
Нюанс:
Картинки и описания мы сделаем сами. Ваша задача будет дать нам информацию: что не получилось сделать, что ещё нужно сделать и для чего.
Если есть вопросы - задавайте, мы готовы ответить.
В отклике ответьте на вопросы:
Были ли у вас подобного рода проекты? Можете отправить ссылку на портфолио?
Как, по-вашему, можно наиболее привлекательно и удобно структурировать сайт? Какой вариант будет наиболее выигрышным?
За какие сроки и в какую цену можете выполнить проект?
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