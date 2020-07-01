Требуется специалист хорошо знающий платформу WordPress!

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Закрыт18 заявок922 просмотра

Здравствуйте,

Мне требуются разработчик сайта под ключ на последних версиях платформы WordPress:- разработка дизайна 3 варианта из которых будет выбран только один;- разработка сайта и установка плагинов согласно ТЗ;Во вложенном файле предоставляю техническое задания для разработки сайта и сайты конкурентов для примера.Прошу Вас предоставить презентацию или портфолио, срок изготовление и цену услуги.

WordPress
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alsher
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