Здравствуйте, Мне требуются разработчик сайта под ключ на последних версиях платформы WordPress:- разработка дизайна 3 варианта из которых будет выбран только один;- разработка сайта и установка плагинов согласно ТЗ;Во вложенном файле ...
Лендинг и платежная система
Добрый день
Пожалуйста читайте внимательно задание! Мне не нужен сайт, мне не нужен сайт на тильде. у меня уже есть сайт на ВОРДПРЕСС.
Мне нужно:
На существующем сайте! на отдельной страничке! нужно сделать вкусный лендинг о видеокурсе по фото - по всем правилам привлечения клиента. Лендинг простой без анимаций
Настроить там форму обратной связи, все кнопки и настроить платежную систему (что бы человек мог оплатить через сайт курс и получить электронный чек-подтверждение оплаты)
Так же нужно настроить форму политики конф.
Сроки не горят
сайт на WP
Заявки фрилансеров
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