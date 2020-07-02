Лендинг и платежная система

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Закрыт18 заявок568 просмотров

Добрый день

Пожалуйста читайте внимательно задание! Мне не нужен сайт, мне не нужен сайт на тильде. у меня уже есть сайт на ВОРДПРЕСС.

Мне нужно:

На  существующем сайте!  на отдельной страничке! нужно сделать вкусный лендинг о видеокурсе по фото - по всем правилам привлечения клиента. Лендинг простой без анимаций

Настроить там форму обратной связи, все кнопки и настроить платежную  систему (что бы человек мог оплатить через сайт курс и получить электронный чек-подтверждение оплаты)

Так же нужно настроить форму политики конф.

Сроки не горят

сайт  на WP

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