Добрый день! Итак, что получилось. Было задание, восстановить сайт с бэкапа. Из личных сообщений с заказчицей: >Как бы информация которая была на сайте — фиг с ней. мне главное восстановить сам сайт. что бы я заново могла его заполнить.) Как только я восстановил сайт с бэкапа, заказчица сказала что ее шаблона нету в данном бэкапе и что ей моя работа не требуется. Из личных сообщений: >Вебмани., но 10$ я за это не буду платить, особенно по нынешнему курсу. потому что я рассчитывала за эти деньги увидеть готовый сайт. После того как я спросил, будет ли моя услуга по восстановлению из бэкапа оплачена, она выбрала меня как "сотрудничество не состоялось". Итоги: Из плюсов: - постановка задачи четкая; - всегда на связи Из минусов: - работа не оплачена