Kseniez

Ксения Kseniez

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Лендинг и платежная система

    $100

    Добрый день Пожалуйста читайте внимательно задание! Мне не нужен сайт, мне не нужен сайт на тильде. у меня уже есть сайт на ВОРДПРЕСС. Мне нужно: На  существующем сайте!  на отдельной страничке! нужно ...

    TildaWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт под готовый макет

    $25

    В общем оказалось что бек-ап сайта который был у меня оказался пустым. Так что придется верстать заново и ищу "рыцаря" который спасет меня) СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ - макет будет выглядеть примерно так (был такой, но ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поставить сайт на домен и хостинг

    Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Смикшировать 3-4 мелодии под текст

    В общем такое задание) Есть запись текста(стихотворения) в хорошем качестве без шумов. На 1,5 минуты примерно Нужно наложить на текст музыку (смикшировать) (3-4 различных мелодии, можно с добавлением аудиоэффектов) грубо говоря что бы ...

    Аудиомонтаж13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутка предложения акции, фото с лошадьми

    $1000

    Проект - фотосъемка на лошадях в ближайшем подмосковье Что нужно от Вас: Раскрутка любыми способами (возможно яндекс директ, дизайн лендинг-пейдж сделаю сама если нужно будет) Съемка с учетом аренды ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cверстать сайт под готовый макет

    $100

    Не первый раз уже тут размещаю подобный заказ Но т.к. я занимаюсь дизайном, мне необходимы "воплотители" в жизнь моих макетов) И так очередной сайт это сайт обоев для магазинчика в зеленограде. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт под готовый макет

    $50

    И снова обращаюсь к веблансерам с такой задачей. Действительно хочется найти "своего" человека к которому можно будет часто обращаться с таким заданием, а не искать постоянно на веблансере) часто делаю шаблоны под оптимизацию. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужен толковый консультант про продвижению. Задачи - оптимизировать сайт, посоветовать что лучше SEO или Директ. Заняться настройкой того или другого. Тематика сайта Собачий питомник (разведение собак) http://pembrokkorgi.ru/ Слова по ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт под готовый макет

    $100

    Ищу толкового человека который может сверстать/написать сайт под готовый макет. Часто оформляю такие проекты, т.к. мое дело дизайн, и я ищу исполнителей именно технической стороны сайта. Контакт человека с которым работала потерялся. Поэтому ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать интернет магазин под дизайн макет

    Нужен сайт интернет магазина по функционалу как http://www.wildberries.ru/ но только по функционалу (регистрация пользователей, оформление заказа, вкладки, каталог и т.д.) дизайн будет другой (цельный макет - при необходимости можно будет разрезать на ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно подогнать макет под типографию

    Есть полностью готовый макет (в фотошоп) со всеми слоями. 2 макета, лицевая сторона и оборот Нужно там же в фотошопе или через любой другой редактор подогнать требования под печать Нужно изменить условия с ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать небольшую анимацию для проекта

    для проекта форума снг нужно сделать анимацию. работа небольшая. анимация только на одном-двух изображениях. сроки очень сжатые нужно сделать до вторника несколько обговоренных вариантов на утверждение бюджет и сроки в комментарии! в ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оптимизация, seo-продвижение

    $250

    продвинуть сайт конно спортивного клуба по одной фразе в поисковиках яндекса и гугла оптимизация сайта бюджет до 150$ за оптимизацию и 300-400р. в месяц за продвижение по фразе лошади на ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить недочеты на сайте

    Сайт на Joomla! 2.5.4 при создании сайта, человек который его делал, оставил несколько не решенных вопросов и недочетов которые необходимо устранить для нормальной работы сайта ищем толкового человека ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить галерею на сайт

    $5

    есть готовый сайт на джумла нужно сделать так что бе все фотографии на страницах в превью при нажатии открывались не на новой вкладке а по середине страницы по центру. (типо как в контакте) ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Ищу человека/компанию которая занялась бы оптимизацией(раскруткой) молодого сайта. Условия: - сайт молодой, открывается в 10ых числах июня -на .ru -конкуренция большая(сайт - предоставление всех видов фотоуслуг и фотодизайна) ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать (написать) сайт под шаблон

    Есть шаблон не разбитый на куски. нарисован в фотошопе (могу показать по личной связи) нужно сверстать(написать) сайт под этот шаблон, поставить на движок(что бы была админка хотя бы самая простая) ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать сайт под готовый дизайн

    Нужно под готовый макет(фотошоп) написать сайт. Поставить на хостинг, домен... в общем что бы адрес заканчивался на .ru и панель управления(что бы клиент мог самостоятельно хотя бы новости изменять) ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать сайт под готовый макет

    $250

    Есть сайт НОЧНОГО КЛУБА, готовый, почти со всеми страницами. Дизайн не устраивает. Есть готовый макет который устраивает. В формате jpg и psd размер стандартный. нужно срочно изменить сайт переделав его под ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать сайт под готовый макет

    Все впринципе просто) Есть макет, сделанный в фотошопе. Любого из фотошопного формата и нужного размера. Есть сайт. Нужно старый сайт стереть и написать новый под макет для ночного клуба. Натянуть его одним словом. ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт под готовый макет
WordPress
Спасибо Ксении за интересный проект:) Стоимость была небольшой, но интересно было сделать именно такой сайт, для фотографа) Макеты предоставлены были в тот же день, работа было интересно. Ксения была всегда на связи, что очень важно! Спасибо большое за доверие!
Хочу сказать огромное спасибо Александру! Он мне делала верстку макета. Во-первых ооочень приятный в общении молодой человек, абсолютно по-свойски и не напряжно мне было с ним работать. Во-вторых сделал все быстро(уложился в обещанный срок), аккуратно, все так - как я просила. Все изменения, которые попросила внести - внес практически моментально. В-третьих - все очень качественно и профессионально! У меня такое ощущение, что у Саши нет задачи с которой он бы не справился. Безусловно рекомендую! И обязательно буду обращаться вновь при необходимости только к нему. Спасибо Саша!)
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
7 баллов
10 лет назад
Поставить сайт на домен и хостинг
Добрый день! Итак, что получилось. Было задание, восстановить сайт с бэкапа. Из личных сообщений с заказчицей: >Как бы информация которая была на сайте — фиг с ней. мне главное восстановить сам сайт. что бы я заново могла его заполнить.) Как только я восстановил сайт с бэкапа, заказчица сказала что ее шаблона нету в данном бэкапе и что ей моя работа не требуется. Из личных сообщений: >Вебмани., но 10$ я за это не буду платить, особенно по нынешнему курсу. потому что я рассчитывала за эти деньги увидеть готовый сайт. После того как я спросил, будет ли моя услуга по восстановлению из бэкапа оплачена, она выбрала меня как "сотрудничество не состоялось". Итоги: Из плюсов: - постановка задачи четкая; - всегда на связи Из минусов: - работа не оплачена
bazinga
28 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$30
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт под готовый макет
Joomla
+
Александр справился со своим заданием(сверстать сайт по готовому макету) на 120% из 100) быстрее чем ожидала, очень грамотно и качественно. Я очень довольна. Очень оперативный и профессиональный молодой человек. Буду обращаться теперь только к нему по вопросам верстки. В общем только положительные стороны, всем советую =)
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whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
$99
10 баллов
11 лет назад
Cверстать сайт под готовый макет
WordPress
Все прошло хорошо, спасибо! Приятная в общение девушка! Оплата без задержек! Вас так же с Наступающим:)
Очень порадовалась работе с Андреем. Исполнение, внимание, техника все на высоте) да и просто приятное общение. Профессионально выполнил работу и сделал даже лучше чем я хотела/ожидала. Все что нужно оперативно исправлял по просьбам. Все отлично, очень довольна, и обязательно обращусь еще при подобном заказе) Спасибо Вам!) С Наступающим)
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stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сверстать сайт под готовый макет
Joomla
По всем аспектам всё отлично. Приятно работать.
Большое спасибо Стасу) он сделал все точно по ТЗ, добавил свои нотки креатива, и отлично справился с заданием в срок. А так же спокойно потерпел тот факт что я несколько часов не могла совершить оплату) Обязательно обращусь еще. Очень толковое взаимодействие без лишних для меня нервов как это обычно бывало) еще раз спасибо!
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