Добрый день Пожалуйста читайте внимательно задание! Мне не нужен сайт, мне не нужен сайт на тильде. у меня уже есть сайт на ВОРДПРЕСС. Мне нужно: На существующем сайте! на отдельной страничке! нужно ...
- $100Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
В общем оказалось что бек-ап сайта который был у меня оказался пустым. Так что придется верстать заново и ищу "рыцаря" который спасет меня) СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ - макет будет выглядеть примерно так (был такой, но ...Завершен10 лет назад
Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее ...Закрыт10 лет назад
В общем такое задание) Есть запись текста(стихотворения) в хорошем качестве без шумов. На 1,5 минуты примерно Нужно наложить на текст музыку (смикшировать) (3-4 различных мелодии, можно с добавлением аудиоэффектов) грубо говоря что бы ...Аудиомонтаж13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Проект - фотосъемка на лошадях в ближайшем подмосковье Что нужно от Вас: Раскрутка любыми способами (возможно яндекс директ, дизайн лендинг-пейдж сделаю сама если нужно будет) Съемка с учетом аренды ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Не первый раз уже тут размещаю подобный заказ Но т.к. я занимаюсь дизайном, мне необходимы "воплотители" в жизнь моих макетов) И так очередной сайт это сайт обоев для магазинчика в зеленограде. ...Завершен11 лет назад
- $50
И снова обращаюсь к веблансерам с такой задачей. Действительно хочется найти "своего" человека к которому можно будет часто обращаться с таким заданием, а не искать постоянно на веблансере) часто делаю шаблоны под оптимизацию. ...Завершен12 лет назад
Нужен толковый консультант про продвижению. Задачи - оптимизировать сайт, посоветовать что лучше SEO или Директ. Заняться настройкой того или другого. Тематика сайта Собачий питомник (разведение собак) http://pembrokkorgi.ru/ Слова по ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Ищу толкового человека который может сверстать/написать сайт под готовый макет. Часто оформляю такие проекты, т.к. мое дело дизайн, и я ищу исполнителей именно технической стороны сайта. Контакт человека с которым работала потерялся. Поэтому ...Завершен12 лет назад
Нужен сайт интернет магазина по функционалу как http://www.wildberries.ru/ но только по функционалу (регистрация пользователей, оформление заказа, вкладки, каталог и т.д.) дизайн будет другой (цельный макет - при необходимости можно будет разрезать на ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть полностью готовый макет (в фотошоп) со всеми слоями. 2 макета, лицевая сторона и оборот Нужно там же в фотошопе или через любой другой редактор подогнать требования под печать Нужно изменить условия с ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт12 лет назад
для проекта форума снг нужно сделать анимацию. работа небольшая. анимация только на одном-двух изображениях. сроки очень сжатые нужно сделать до вторника несколько обговоренных вариантов на утверждение бюджет и сроки в комментарии! в ...Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
продвинуть сайт конно спортивного клуба по одной фразе в поисковиках яндекса и гугла оптимизация сайта бюджет до 150$ за оптимизацию и 300-400р. в месяц за продвижение по фразе лошади на ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на Joomla! 2.5.4 при создании сайта, человек который его делал, оставил несколько не решенных вопросов и недочетов которые необходимо устранить для нормальной работы сайта ищем толкового человека ...Завершен13 лет назад
- $5
есть готовый сайт на джумла нужно сделать так что бе все фотографии на страницах в превью при нажатии открывались не на новой вкладке а по середине страницы по центру. (типо как в контакте) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека/компанию которая занялась бы оптимизацией(раскруткой) молодого сайта. Условия: - сайт молодой, открывается в 10ых числах июня -на .ru -конкуренция большая(сайт - предоставление всех видов фотоуслуг и фотодизайна) ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон не разбитый на куски. нарисован в фотошопе (могу показать по личной связи) нужно сверстать(написать) сайт под этот шаблон, поставить на движок(что бы была админка хотя бы самая простая) ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно под готовый макет(фотошоп) написать сайт. Поставить на хостинг, домен... в общем что бы адрес заканчивался на .ru и панель управления(что бы клиент мог самостоятельно хотя бы новости изменять) ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть сайт НОЧНОГО КЛУБА, готовый, почти со всеми страницами. Дизайн не устраивает. Есть готовый макет который устраивает. В формате jpg и psd размер стандартный. нужно срочно изменить сайт переделав его под ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Все впринципе просто) Есть макет, сделанный в фотошопе. Любого из фотошопного формата и нужного размера. Есть сайт. Нужно старый сайт стереть и написать новый под макет для ночного клуба. Натянуть его одним словом. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад