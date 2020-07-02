Здравствуйте, Мне требуются разработчик сайта под ключ на последних версиях платформы WordPress:- разработка дизайна 3 варианта из которых будет выбран только один;- разработка сайта и установка плагинов согласно ТЗ;Во вложенном файле ...
Создание сайта
1. Создание, поддержка и полное обслуживание сайта, быстрое реагирование на доработки и корректировки.2. Написание CRM системы для Нашей компании.
3. Выполнение поручений руководителя.
Заявки фрилансеров
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