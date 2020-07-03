Разработка многостраничного сайта

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Закрыт33 заявки900 просмотров

Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/

Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста. 

Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом. 

Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой Битрикс 24 (чтобы заявки и вся информация подтягивалась в систему), возможна разработка на базе Битрикс 24, но здесь будем консультироваться с SEO-специалистом.

Есть сайт, на основании которого будем разрабатывать похожий. Скину в ЛС.

Будет: Главная страница с формами захвата, каталог с товарами и ценами, разделением по тегам (не интернет-магазин), страница "О компании", "Доставка и Оплата", Опт и крупные клиенты", "Отзывы", "Статьи".

В сайте должно быть предусмотрено простое расширение каталога товаров, чтобы можно было практически самостоятельно, либо с минимальными трудозатратами программиста добавлять новые товарные позиции.

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rocketshina
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