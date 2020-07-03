Добрый день. Требуется сверстать и натянуть на WP простой сайт визитку. Сайт должен быть валидный, адаптивный, кроссбраузерный и оптимизирован google page speed 90+ . Дизайн прикрепил в архиве, сам дизайн рисовался в Figma. ...
Разработка многостраничного сайта
Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/
Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста.
Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом.
Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой Битрикс 24 (чтобы заявки и вся информация подтягивалась в систему), возможна разработка на базе Битрикс 24, но здесь будем консультироваться с SEO-специалистом.
Есть сайт, на основании которого будем разрабатывать похожий. Скину в ЛС.
Будет: Главная страница с формами захвата, каталог с товарами и ценами, разделением по тегам (не интернет-магазин), страница "О компании", "Доставка и Оплата", Опт и крупные клиенты", "Отзывы", "Статьи".
В сайте должно быть предусмотрено простое расширение каталога товаров, чтобы можно было практически самостоятельно, либо с минимальными трудозатратами программиста добавлять новые товарные позиции.
Заявки фрилансеров
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