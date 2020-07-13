Клон сайта

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Завершен17 заявок1019 просмотров

Здравствуйте!

Нужно клонировать сайт

http://5tree.mooo.com/

5 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

webcoderkv
Руслан 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$158
7 дней
Escrow
Закрыавю Проект на середине, полностью 100% оплачивая всю работу. не вижу смысла продолжать. Начали замечательно: из всех заявок, отклик Руслана был самым лучшим и адекватным задаче, которую мы значительно расширили. Процесс работы, тоже неплох, я получил промежуточные результаты работы. Руслан на связи. Однако, в конце выясняется, что я получу не готовый сайт, а его промежуточный результат, который мне и не нужен совсем. А готовая работа стоит дороже. не в рамках того, о чём мы договорились. Проще закрыть и забыть, чем выяснять отношения. Не рекомендую. Или внимательно составляйте договор перед началом работы.
Заказчик не имеет проблем с коммуникацией или с оплатой, но захотел чтобы я сделал работы больше чем мы договорились( хостинг,домен, натяжка на CMS) и это все стоит денег, нужно заранее обсуждать такие детали, а не уже по факту работы спрашивать умею или нет, и если да - то значит что должен это делать просто так. Как и указал Заказчик, нужно подробнее обсуждать работу до начала сделки, а не прибавлять работу по факту.

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