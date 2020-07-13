Создание сайтов с нуля . Опыт работы 5 лет
LANDING PAGE, КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ И ВСЕ ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО:
Высокая конверсия, настройка контекстной рекламы, верстка, CMS,
Дополнительно в виде опций выполню следующие задачи:
- скрипты на JavaScript и PHP;
- интерактивный функционал;
- модули, плагины и другие дополнения для ваших систем;
- новые страницы / разделы;
Все сразу в одном месте.
Безопасная сделка или предоплата.
Высокая скорость и качество.
Детальные инструкции как всем этим пользоваться.
ВСЕГДА ВАМ РАД :)
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Отзывы заказчиков
$158
6 баллов
5 лет назад
Закрыавю Проект на середине, полностью 100% оплачивая всю работу. не вижу смысла продолжать. Начали замечательно: из всех заявок, отклик Руслана был самым лучшим и адекватным задаче, которую мы значительно расширили. Процесс работы, тоже неплох, я получил промежуточные результаты работы. Руслан на связи. Однако, в конце выясняется, что я получу не готовый сайт, а его промежуточный результат, который мне и не нужен совсем. А готовая работа стоит дороже. не в рамках того, о чём мы договорились. Проще закрыть и забыть, чем выяснять отношения. Не рекомендую. Или внимательно составляйте договор перед началом работы.
Ответный отзыв
Заказчик не имеет проблем с коммуникацией или с оплатой, но захотел чтобы я сделал работы больше чем мы договорились( хостинг,домен, натяжка на CMS) и это все стоит денег, нужно заранее обсуждать такие детали, а не уже по факту работы спрашивать умею или нет, и если да - то значит что должен это делать просто так. Как и указал Заказчик, нужно подробнее обсуждать работу до начала сделки, а не прибавлять работу по факту.