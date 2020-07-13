Заказчик не имеет проблем с коммуникацией или с оплатой, но захотел чтобы я сделал работы больше чем мы договорились( хостинг,домен, натяжка на CMS) и это все стоит денег, нужно заранее обсуждать такие детали, а не уже по факту работы спрашивать умею или нет, и если да - то значит что должен это делать просто так. Как и указал Заказчик, нужно подробнее обсуждать работу до начала сделки, а не прибавлять работу по факту.