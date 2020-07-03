Парсинг сайта

Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/ Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста. Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом. Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой ...