Парсинг сайта

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Закрыт13 заявок560 просмотров

Нужно парсит сайт, то есть все опубликованные записи

5 лет назад
lovelyaks
Маъруф 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Владимир
 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Павел
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ильдар
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
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