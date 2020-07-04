Разработать онлайн сервис для отбора персонала (тестирование, и т.д)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок800 просмотров

ТЗ состоит из описательной части:

https://drive.google.com/file/d/1iHw0tVguxZ1FivZVj...

и графической

https://drive.google.com/file/d/1l2GCX7IyT3nxkVQwZ...

В цену проекта входит и программирование и простой интерфейс.

Перед Вашим откликом, прошу ознакомиться с ТЗ и ответить на несколько вопросов (во вложении):

5 лет назад
ingvar365
Игорь 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Данила
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Али
 
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15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
28 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
31 год
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Был
5 лет назад
2 отзыва(-2)
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
18 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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