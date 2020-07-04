Необходимо создать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок805 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать лендинг и настроить  правильную рекламу. Тематика - предметная фотография, фотография для маркетплейсов

5 лет назад
ab180982stm
Татьяна 
42 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Эмиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мадина
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Григорий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Артем
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Карим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка многостраничного сайта

    Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/ Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста.  Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом.  Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать онлайн сервис для отбора персонала (тестирование, и т.д)

    $1000

    ТЗ состоит из описательной части: https://drive.google.com/file/d/1iHw0tVguxZ1FivZVj... и графической https://drive.google.com/file/d/1l2GCX7IyT3nxkVQwZ... В цену проекта входит и программирование и простой интерфейс. Перед Вашим откликом, прошу ознакомиться с ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен сайт одностраничник, с товаром, а именно косметика. наименований товара будет от 1 до 10, под карточкой каждого товара будут размещаться продавцы этого товара.

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вебсайт-маркетплейс

    $2100

    Добрый день, Создать сайт, что то между соцсетью, маркетплейс и онлайн-обучением. Cайт на платформе на wordpress. Примеры сайтов https://preply.com/ru/ и https://www.italki.com/

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта

    Создать сайт на подобие youdo Только для площадки республики Беларусь  Так же помощь в освоении сайта(для чайников) Включал в себя простую регистрацию как соискателей так и работодателей,например по номеру телефона  Нишу ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на тильда

    Необходимо разработать сайт на тильда для таких тематик как «Ремонт квартир», «Ремонт и строительство».Из обязательных требований: 1) Zero-блоки, дизайн д.б. уникальным. Адаптивность под все виды устройств. 2) Грамотный маркетинг. Д.б. не навязчивые формы ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • ОСАГО лендинг

    Требуется создание лендинга для привлечения клиентов по тематике Автострахование. ( осаго и каско) Также нужен лендинг по тематике страхование ипотеки. Рассмотрю примеры работ.  Вышлю примеры , на которые ориентируюсь в личку.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт визитка на WP

    Добрый день. Требуется сверстать и натянуть на WP простой сайт визитку. Сайт должен быть валидный, адаптивный, кроссбраузерный и оптимизирован google page speed 90+ . Дизайн прикрепил в архиве, сам дизайн рисовался в Figma.  ...

    FigmaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад