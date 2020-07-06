Реализация e-commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок785 просмотров

Сайт https://papero.com.ua/

Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции. 

Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения.

Нужна примерная оценка реализации на данном этапе, с последующей точной переоценкой при написании ТЗ . 

5 лет назад
abwebseo
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