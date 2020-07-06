Реализация e-commerce

Сайт https://papero.com.ua/

Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции.

Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения.

Нужна примерная оценка реализации на данном этапе, с последующей точной переоценкой при написании ТЗ .