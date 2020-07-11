Сделать конструктор/калькулятор для сайта по строительству домов

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Завершен8 заявок265 просмотров

Разработать калькулятор на сайт по строительству загородных домов.

Функционал, дизайн и наполнение объясню отдельно.

5 лет назад
guest_15940570849064
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

torreeno
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Отличное качество выполнения поставленной задачи. Сделано в срок. Удобная коммуникация с подробной инструкцией по использованию калькулятора. Калькулятор работает без нареканий. Рекомендую
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

torreeno
28 лет
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