Веб-программист (PHP, JavaScript)
Опыт работы 4 года.
Языки программирования: PHP, JavaScript (nodeJS)
PHP фреймворки: Laravel, Yii, CodeIgniter, Symfony
Базы данных: SQL; MySQL, PostgreSQL
Вёрстка: HTML (Haml), CSS (Sass)
Разрабатываю:
- сайты в том числе с адаптивной вёрсткой
- различные интерактивные элементы для сайта, например: калькуляторы, конфигураторы, конструкторы и т.п.
- расширения для браузеров (Google Chrome, Opera, Firefox)
- парсеры
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Весьма доволен сотрудничеством с Владиславом: - хорошо вник в новую для себя тему, разобрался в ней, предложил массу усовершенствований и в итоге система была разработана не просто "как написал заказчик"-а гораздо лучше! - кроме того, задача оказалась сложнее, чем описано в ТЗ, - но Владислав терпеливо отнесся ко всем доработкам и выполнил работу не просто "для галочки" - а чтобы система реально была хорошей и функциональной. - очень хорошо знает свою предметную область и сопутствующие технологии. Отличный исполнитель, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! Интересная задача, приятное общение, своевременная оплата. Оплатил даже свыше, чем договаривались. Рекомендую.
$100
10 баллов
3 года назад
отличный исполнитель рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, рекомендую к сотрудничеству
$100
10 баллов
3 года назад
разработал полностью чат сделал все что я просил.рекомендую
$50
10 баллов
3 года назад
Отличное качество выполнения поставленной задачи. Сделано в срок. Удобная коммуникация с подробной инструкцией по использованию калькулятора. Калькулятор работает без нареканий. Рекомендую
$100
10 баллов
3 года назад
выполнил весь заказ что заказывал даже доработал рекомендую отличный специалист
Веб-программирование
6 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#452
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3251