Весьма доволен сотрудничеством с Владиславом: - хорошо вник в новую для себя тему, разобрался в ней, предложил массу усовершенствований и в итоге система была разработана не просто "как написал заказчик"-а гораздо лучше! - кроме того, задача оказалась сложнее, чем описано в ТЗ, - но Владислав терпеливо отнесся ко всем доработкам и выполнил работу не просто "для галочки" - а чтобы система реально была хорошей и функциональной. - очень хорошо знает свою предметную область и сопутствующие технологии. Отличный исполнитель, всем рекомендую!