torreeno

Владислав torreeno

 
27 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-программист (PHP, JavaScript)

Опыт работы 4 года.

Языки программирования: PHP, JavaScript (nodeJS)

PHP фреймворки: Laravel, Yii, CodeIgniter, Symfony

Базы данных: SQL; MySQL, PostgreSQL

Вёрстка: HTML (Haml), CSS (Sass)

Разрабатываю:

  • сайты в том числе с адаптивной вёрсткой
  • различные интерактивные элементы для сайта, например: калькуляторы, конфигураторы, конструкторы и т.п.
  • расширения для браузеров (Google Chrome, Opera, Firefox)
  • парсеры
PHPJavascriptLaravelMySQLPostgreSQLHTMLCSSYiiSASSSymfonyNode.jsCodeIgniterSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
DANSEA
Айдар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
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Весьма доволен сотрудничеством с Владиславом: - хорошо вник в новую для себя тему, разобрался в ней, предложил массу усовершенствований и в итоге система была разработана не просто "как написал заказчик"-а гораздо лучше! - кроме того, задача оказалась сложнее, чем описано в ТЗ, - но Владислав терпеливо отнесся ко всем доработкам и выполнил работу не просто "для галочки" - а чтобы система реально была хорошей и функциональной. - очень хорошо знает свою предметную область и сопутствующие технологии. Отличный исполнитель, всем рекомендую!
Спасибо за заказ! Интересная задача, приятное общение, своевременная оплата. Оплатил даже свыше, чем договаривались. Рекомендую.
Ответный отзыв
shamil918
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Доработать модули на сайте и исправить баг
отличный исполнитель рекомендую
Спасибо за заказ, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
shamil918
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработать чат для сайта
разработал полностью чат сделал все что я просил.рекомендую
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
guest_15940570849064
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сделать конструктор/калькулятор для сайта по строительству домов
Отличное качество выполнения поставленной задачи. Сделано в срок. Удобная коммуникация с подробной инструкцией по использованию калькулятора. Калькулятор работает без нареканий. Рекомендую
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
shamil918
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Прописать модуль
выполнил весь заказ что заказывал даже доработал рекомендую отличный специалист
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#452
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3251