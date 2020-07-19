Разработать чат для сайта

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка155 просмотров

разработать чат для сайта

5 лет назад
shamil918
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

torreeno
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
разработал полностью чат сделал все что я просил.рекомендую
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

torreeno
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад