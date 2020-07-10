Бот в телеграме с генератором страниц

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок561 просмотр

Нужно сделать бота в телеграме, через которого пользователь может генерировать страницы на сайте, на котором другой пользователь вводит Api Key Qiwi и деньги списывались со счета

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