Починить форму заказа на сайте

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Закрыт7 заявок389 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на Битрикс. Есть рабочая форма заявки.

Нужно доделать ее, чтобы можно было прикреплять файлы и они приходили на почту.

Оплата по факту выполнения работы!

  

5 лет назад
klogachev
Кузьма 
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Заявки фрилансеров

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