Создание уникальных изображений

Есть картинка с моего старого сайта, я хочу создать 2ой сайт, очень похожий, и хочу чтобы картинки были уникальны.

Сразу пишите примеры, как вы хотите уникализировать картинки, проверим в яндексе и гугле как работает Ваша система (например: вот картинка в яндексе - находится, мы ее вертим по горизтали, затем поворачиваем на угол 9 градусов, добавляем эффект "снег" - все, картинка не палится)

Преимущества отдаю - автоматическим плагинам (т.к. картинок 12 000 будет - в направлении дома\архитектура)