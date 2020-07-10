Создание уникальных изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок617 просмотров

Есть картинка с моего старого сайта, я хочу создать 2ой сайт, очень похожий, и хочу чтобы картинки были уникальны.

Сразу пишите примеры, как вы хотите уникализировать картинки, проверим в яндексе и гугле как работает Ваша система (например: вот картинка в яндексе - находится, мы ее вертим по горизтали, затем поворачиваем на угол 9 градусов, добавляем эффект "снег" - все, картинка не палится)

Преимущества отдаю - автоматическим плагинам (т.к. картинок 12 000 будет - в направлении дома\архитектура)

5 лет назад
ivan2017
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