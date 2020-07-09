Разработка простого смм сервиса по приему и переадресации заказов

Требуется создать автоматизированный сервис по приему и переадресации заказов на услуги смм продвижения. Есть исходники такого же сервиса более сложного (больше функций лишних), предыдущий исполнитель не имеет возможности его поддерживать, но готов помогать и консультировать по исходникам. Ничего сложного и специфичного в проекте нет.

Сервис работает по следующему принципу. Клиент регистрируется через лендинг, попадает в рабочий кабинет, пополняет счет через платежный интегратор paybridge. Создаёт заказ.

Далее в зависимости от заказа, он передаётся по апи на другой партнерский сервис, либо остаётся внутри. Заказ это просто информация, где есть ссылка на контент, кол-во единиц – к примеру просмотров видео, стоимость, статус (обновляющийся). Либо заказ остаётся в системе, к примеру аудит канала со ссылкой, и сотрудники в ручную проставляют статус.

Сервис включает в себя:

База данных пользователей, у каждого пользователя список заказов, операций пополнения счета и индивидуальных цен.

Админка, где видны все базы, где можно вручную пополнять счета пользователей, выставлять цены на услуги, менять описание и другие простые функции. По админке записано видео и написано подробное тех задание.

Предыдущая админка и сервис реализованы с помощью php5, Yii2, mysql, javascript, jquery, html и сss на уровне подправить готовую верстку, админка на Bootstrap. Предполагаю что для реализации проекта потребуется знание вышеперечисленного плюс понимание принципов парсинга и уметь писать парсеры веб-страниц несложные, xpath, например кол-во просмотров ролика с Youtube спарсить , используется своя готовая библиотека для парсинга на php, необходимо при надобности освоить. Также уметь работать со сторонними API по REST HTTP. Возможно у вас большой опыт работы с похожими сервисами и вы предложите иной вариант – готовы рассмотреть.

Верстка личного кабинета и лендинга готовы. Необходимо создать админку с нуля, либо использовать старую, если получится хорошо разобраться в исходниках, далее объединить всё в единый сервис. Есть видео где показана старая админка и её возможности, есть работающий сервис, чтобы понять его изнутри ( будет по сути лишь другой дизайн кабинета) есть тз для новой админки, где будет просто меньше функций чем в старой.

Ожидаем ваши отклики. На автоматические ответы типа «готов взяться за проект», даже не смотрим. В отклике пожалуйста напишите вилку по цене и срокам (понятно что конкретика точная будет после подробного тз, но темнеменее). Важно понимать есть ли у вас опыт в похожих проектах. И примерный план взаимодействия. Благодарим за внимание.