Разработка фильтра на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок438 просмотров

Необходимо разработать фильтр на главную страницу сайта под управлением 1С-Битрикс.

Предварительное ТЗ во вложении.

5 лет назад
SmilerOFF
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад