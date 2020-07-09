Настроить получение письма на email при появлении в RSS ключ. слова

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Завершен2 заявки322 просмотра

Настроить получение письма на email при появлении в RSS ключевого слова.

RSS лента: http://publication.pravo.gov.ru/Rss/block=e94b6872-dcac-414f-b2f1-a538d13a12a0/org=225698f1-cfbc-4e42-9caa-32f9f7403211/type=0790e34b-784b-4372-884e-3282622a24bd/limit=100

Ключевое слово: суд

Сервисы выбирает по своему усмотрению подрядчик.

Сервисы должны быть бесплатными или не более 1.000 руб. в год.

По окончании работы подрядчик предоставляет доступ к сервисам.

5 лет назад
guest_15942848226887
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Василий, спасибо! Пятерка по всем пунктам: качество, сроки и коммуникация. Рекомендую.
Подробно объяснил что нужно сделать. Быстро оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад