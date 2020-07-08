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Установить на сайт HTML5 плеер для проигрывания flv файлов
Необходимо установить на сайт html5 плеер для поочередного проигрывания flv файлов (р264) из заданной директории на сервере.
Пример плеера для установки:
https://github.com/bilibili/flv.js
https://github.com/bilibili/flv.js/releases/tag/v1.5.0
Пример flv файла предоставлю
Создаете на сервере папку video .
Кладете в нее несколько flv файлов.
Проигрываете поочередно flv на странице в html5 плеере.
Дизайн не требуется
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