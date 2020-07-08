Установить на сайт HTML5 плеер для проигрывания flv файлов

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Необходимо установить на сайт html5 плеер для поочередного проигрывания flv файлов (р264) из заданной директории на сервере.

Пример плеера для установки:

https://github.com/bilibili/flv.js

https://github.com/bilibili/flv.js/releases/tag/v1.5.0

Пример flv файла предоставлю

Создаете на сервере папку video .   

Кладете в нее несколько flv файлов. 

Проигрываете поочередно flv на странице в html5 плеере. 

Дизайн не требуется

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abcsport
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