Настройка модуля

$40
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Закрыт1 заявка344 просмотра

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/design2u.syncms/#tab-about-link

Не работают обновления остатков для ТП, хотя сделано все по инструкции. Свойства указанные в настройке "Взаимосвязи свойств ТП и модификаций". Сможете исправить ?

Простой товар обновляет остатки.

5 лет назад
antik2k
Артем 
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7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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5 лет назад