На вордпресе появляется вирус

Добрый день!

у меня есть сайт, программист его вылечил после вируса( появляется всплывашка и перекидывает на другой сайт ) но это появляется снова и снова

Ищу программиста на длительное сотрудничество

кто знает хорошо вордпрес

Предпочитаю с Украины