На вордпресе появляется вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок375 просмотров

Добрый день!

у меня есть сайт, программист его вылечил после вируса( появляется всплывашка и перекидывает на другой сайт ) но это появляется снова и снова

Ищу программиста на длительное сотрудничество

кто знает хорошо вордпрес

Предпочитаю с Украины

WordPress
5 лет назад
guest_15942018479561
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
5 лет назад
Степан
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
243 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад