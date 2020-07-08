Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
На вордпресе появляется вирус
Добрый день!
у меня есть сайт, программист его вылечил после вируса( появляется всплывашка и перекидывает на другой сайт ) но это появляется снова и снова
Ищу программиста на длительное сотрудничество
кто знает хорошо вордпрес
Предпочитаю с Украины
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