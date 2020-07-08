Нужно создать crm+интернет магазин

$15000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок413 просмотров

Здравствуйте. Ищу программистов. Нужно реализовать крупный проект, состоящий:

  • Интернет-магазин - продажа, грамотное SEO, масштабный по многочисленным городам
  • Своя CRM система - Полный контроль, учет магазинов и приложений, склада, финансовый учет, полная аналитика
  • + грамотная настройка сервера со всеми бекапами....
Все должно работать с одного сервера. Примерные используемые языки программирования JS, PHP, scss, css, Laravel, vue JS

Отклики жду как за весь проект в целом и по отдельности за каждый пункт. Пожалуйста пишите развернутые отклики с ценами, сроками как за весь проект, так и за каждый продукт.

Полное ТЗ выбранным исполнителям.

CSSJavaScriptLaravelPHPSCSSVue.js
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theqewk
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