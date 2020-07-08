Починить отработку события на JS - кнопку pop-up

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки330 просмотров

http://devhelios-bpa.na4u.ru/

Не отрабатывает js на класс.  Ссылка формируется ооп.

Кнопка должна вызывать pop-up с видео.

Надо починить. Битрикс.

JavaScript
5 лет назад
mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Геннадий помог решить проблему быстро. Большое спасибо и рекомендую к работе!
Ответственный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую!

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Андрей
 
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BBGunGun
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