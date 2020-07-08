Необходимо доработать страницу чата на iOS, сейчас, при фокусе поля ввода чата вся страница передвигается вверх, тем самым ее нужно скроллить, чтобы увидеть сообщения и шапку чата. Нужно, чтобы при открытии клавиатуры на iOS страница ...
Починить отработку события на JS - кнопку pop-up
Не отрабатывает js на класс. Ссылка формируется ооп.
Кнопка должна вызывать pop-up с видео.
Надо починить. Битрикс.
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