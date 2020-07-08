Написание самописного движка для небольшого сайта

Нужно написать функционал для небольшого сайта с онлайн играми.

На сайте будет несколько разделов, пару сотен игр.

На главной выводим все игры с помощью lazyloads, также используем карусель.

На странице с игрой выводим код с игрой через iframe, название, описание, рейтинг, карусель с другими играми.

Нужна админка для удобного добавления игр редактором (редактирование

названий, описаний, кода загрузки игры - iframe, разделов рейтинг, загрузка

картинок, УРЛ страниц), возможность делать отложенные публикации.

Особое требование к нагрузке сайта на хостинг.

Полное ТЗ - пришлю в личку.