Написание самописного движка для небольшого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок397 просмотров

Нужно написать функционал для небольшого сайта с онлайн играми. 

На сайте будет несколько разделов, пару сотен игр.

На главной выводим все игры с помощью lazyloads, также используем карусель.

На странице с игрой выводим код с игрой через iframe, название, описание, рейтинг, карусель с другими играми.

Нужна админка для удобного добавления игр редактором (редактирование

названий, описаний, кода загрузки игры - iframe, разделов рейтинг, загрузка

картинок, УРЛ страниц), возможность делать отложенные публикации.

Особое требование к нагрузке сайта на хостинг.

Полное ТЗ - пришлю в личку.

5 лет назад
dimentyua
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