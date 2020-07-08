На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Задача, настроить ...
Поправить яндекс фид на Open cart
Некорректно работает фид файл для яндекс маркет. Cms Open cart.
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