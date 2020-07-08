Поправить яндекс фид на Open cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки411 просмотров

Некорректно работает фид файл для яндекс маркет. Cms Open cart. 

5 лет назад
guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
20 отзывов(-2)
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование