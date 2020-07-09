Перенести из figma в tilda

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Закрыт16 заявок656 просмотров

Сделал макет на figma

https://www.figma.com/file/To0NFPg0QmMHi5RkGOcaaU/Impuls-Copy?node-id=0%3A1

Нужен человек, который сможет сделать из него сайт, еще нужно подсказать, что еще нарисовать, чего не хватает для полноценного сайта.

FigmaNode.jsTilda
5 лет назад
Ruslan06
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