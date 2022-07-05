Веб дизайн и разработка сайтов на Tilda/Readymag

Уникальный и современный дизайн и разработка сайта под ключ на Tilda

Дизайн лендинга, интернет-магазина, корпоративных сайтов а так же последующая разработка на CMS Tilda с подключением домена, онлайн оплаты, авто-рассылки.

Анализ конкурентов, ЦА, составление технического задания и прототипа для последующего дизайна, разработка сайта на Tilda с адаптацией под все разрешения экранов.

Бесплатная консультация и просчёт стоимости дизайна и разработки.

Открыт новым предложениям и рад новым интересным проектам.

Портфолио на Behance