Веб дизайн и разработка сайтов на Tilda/Readymag
Уникальный и современный дизайн и разработка сайта под ключ на Tilda
Дизайн лендинга, интернет-магазина, корпоративных сайтов а так же последующая разработка на CMS Tilda с подключением домена, онлайн оплаты, авто-рассылки.
Анализ конкурентов, ЦА, составление технического задания и прототипа для последующего дизайна, разработка сайта на Tilda с адаптацией под все разрешения экранов.
Бесплатная консультация и просчёт стоимости дизайна и разработки.
Открыт новым предложениям и рад новым интересным проектам.
Портфолио на Behance
Портфолио
- Домашние торты под заказ | Концепт первого экрана66 просмотров
- Концепт первого экрана сайта для фотографа75 просмотров
- Концепт Dualshock75 просмотров
- Дизайн информативный страницы для стоматологии66 просмотров
- Дизайн сайта "Дом сайта"46 просмотров
- Аренда офисов в Нью-Йорке36 просмотров