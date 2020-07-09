Установить на сайт систему приёма платежей Мегакассы

Сделал макет на figma https://www.figma.com/file/To0NFPg0QmMHi5RkGOcaaU/Impuls-Copy?node-id=0%3A1 Нужен человек, который сможет сделать из него сайт, еще нужно подсказать, что еще нарисовать, чего не хватает для полноценного сайта.