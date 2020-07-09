Установить на сайт систему приёма платежей Мегакассы

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Закрыт2 заявки362 просмотра

Нужно что бы на сайте https://sunny.dog работала система приёмов платежей Мегакассы:

- возможность самостоятельной корректировки цен

- рабочая система скидок(промокодов)

Плагина Woocommerce и подобных ему на сайте нет.

Сайт на вордпрессе.

WooCommerceWordPress
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krylovsergei
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