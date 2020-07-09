PHP-разработчик - удалёнка, полный день (Backend, Upper Junior/Middle)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок796 просмотров

Работа удалёнке в небольшой студии с собственными и внешними проектами.

- Первоначально старт с работ по парсингу и обработке данных. С возможным переходом в более сложную сферу в дальнейшем. 

- Полный рабочий день по графику (график обсуждаем)

- Необходимый навык - чистый PHP на приличном уровне. 

Плюсом будет - базовое linux-администрирование, Yii\Symfony фреймворки 

- Выплаты - 2 раза в месяц, на старте - по запросу, вплоть до ежедневных. 

LinuxPHPSymfonyYiiПарсинг данных
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