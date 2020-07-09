PHP-разработчик - удалёнка, полный день (Backend, Upper Junior/Middle)

Работа удалёнке в небольшой студии с собственными и внешними проектами.

- Первоначально старт с работ по парсингу и обработке данных. С возможным переходом в более сложную сферу в дальнейшем.

- Полный рабочий день по графику (график обсуждаем)

- Необходимый навык - чистый PHP на приличном уровне.

Плюсом будет - базовое linux-администрирование, Yii\Symfony фреймворки

- Выплаты - 2 раза в месяц, на старте - по запросу, вплоть до ежедневных.