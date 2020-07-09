Доработать проект на php / symphony

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок701 просмотр

Привет!

Мы ищем backend разработчика на готовый проект для доработки. Если у тебя есть опыт php / symphony, пиши и обсудим детали.

PHP
5 лет назад
ubankss
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Заявки фрилансеров

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