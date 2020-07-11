Скрипт онлайн переводчика сайтов с кешем страниц

Добрый день.

Требуется решение под ключ (архив с скриптом для закачки на сайт) .

Задача:

- По запросу юзера/паука (клик на линк) по rewrite правилам идет обращение в скрипт, который отправляет страницу на перевод

в translate.google.com где страница переводится на нужное направление перевода (можно любое в любом количестве).

- По результату перевода переведенный контент граббится назад, вырезается спаны гугла с переводом и полностью переведенная фактическая страница падает в папку с "кешем перевода", где сам кеш перевода может хранится n кол-во дней в зависимости от настроек и по запросу отдавать переведенную страницу из кеша или в онлайне обновлять кеш перевода на новый.

Возможности:

- во время сохранения кеша перевода должна быть возможность бютизации страницы на свое усмотрение – например вставить какой то свой текст/код в переведенную страницу или убрать чтото... желательно чтобы это было возможно на php preg_replace или подобное на примере что поменять = на что поменять.

- возможность работать через проксю чтобы гугл не банил за постоянные запросы.

- работа "на лету" в онлайне, работа с сайтами где много страниц.

Что есть на сейчас :

Рабочий скрипт написанный на php + curl. Он до сих пор работает – отправляет страницу в гугл и граббит ее назад в кеш. Но появилась проблема, гугл внес правки в свой метод перевода и теперь переведенная страница не отдается пользователю как фактически переведенная (которую можно было грабить и сохранять в кеш) а отдается та же самая страница без перевода но с jsе кодом который после загрузки страницы целиком переводит ее только в браузере клиента. В результате – скрипт работает, в кеш сохраняет не переведенный оригинал страницы.

Можно переделать или написать скрипт с нуля (возможно лучше с нуля на новых технологиях), например использовать консольные браузеры и т.д. Могу дать доступ к папке с скриптом или выслать его на почту.

Спасибо.