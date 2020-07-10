Отправка email-заявок с сайта в CRM Bitrix

Добрый день.

Имеется несколько сайтов, с них приходят заявки на емейлы, закрепленные за этими сайтами, например:

[email protected]

[email protected]

И тд.

Нужно настроить отправку этого потока заявок в CRM Bitrix, чтобы все заявки с этих емейлов появлялись в битриксе. То есть, приходят на почту и параллельно падают в CRM.

Доступы к хостингам, почтам и сайтам имеются.

Укажите, пожалуйста, стоимость за 1 сайт, за 5, за 10.

И желательно показать портфолио по этим задачкам :)

Задачка не сложная, если сработаемся, то будет больше работ по CRM и конкретно Битриксу.