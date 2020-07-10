Добрый день. Требуется решение под ключ (архив с скриптом для закачки на сайт) . Задача: - По запросу юзера/паука (клик на линк) по rewrite правилам идет обращение в ...
Отправка email-заявок с сайта в CRM Bitrix
Добрый день.
Имеется несколько сайтов, с них приходят заявки на емейлы, закрепленные за этими сайтами, например:
И тд.
Нужно настроить отправку этого потока заявок в CRM Bitrix, чтобы все заявки с этих емейлов появлялись в битриксе. То есть, приходят на почту и параллельно падают в CRM.
Доступы к хостингам, почтам и сайтам имеются.
Укажите, пожалуйста, стоимость за 1 сайт, за 5, за 10.
И желательно показать портфолио по этим задачкам :)
Задачка не сложная, если сработаемся, то будет больше работ по CRM и конкретно Битриксу.
Заявки фрилансеров
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