Создание Telegram бота

Надо програмист который умеет работать с телеграм ботами

Я уточнила ТЗ: Нужно создать бота для сайта цветов. Его функционал

сводится к тому чтобы люди выбирали букет. Мне надо узнать

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