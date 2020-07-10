Создание Telegram бота

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Закрыт19 заявок572 просмотра

Надо програмист который умеет работать с телеграм ботами

Я уточнила ТЗ: Нужно создать бота для сайта цветов. Его функционал

сводится к тому чтобы люди выбирали букет. Мне надо узнать

ориентировочную стоимость и примеры Ваших работ

5 лет назад
guest_15943768190457
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