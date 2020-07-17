sergeysba02123

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👋Добрый день. Меня зовут Сергей. Работаю в маркетинге и продажах уже 8 лет. Создаю автоворонки продаж в мессенджерах. Буду рад поработать с вами и выполнить работу на самом высоком уровне. Есть опыт работы и кейсы в 27 нишах. Также могу проработать весь путь клиента и полностью выстроить онлайн продажи.

✅Могу разработать воронку на любой платформе, но предпочитаю работать на Leeloo или SmartSender. Если выберите Leeloo, смогу вам бесплатно предоставить доступ и вы сэкономите как минимум 800 евро за 2 месяца (у меня премиум аккаунт)

Можно настроить рекламу, создать автоворонку и "допиливать" ее со временем. Позже этой же ЦА можно продавать другие ваши продукты.

Пример автоворонки - https://bit.ly/3geh5BF (здесь есть примеры Умных Ответов, вопросы для сегментации ЦА, интеграция с АМОсрм и интеграция с платежной системой) . Смогу научить вас самостоятельно добавлять товары и стоимость продукта или смогу оказать поддержку на время всего проекта.

Примеры на Miro - https://bit.ly/3cJRuyA

Разработка от 150 долларов, сроки от 1 дня