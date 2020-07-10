Парсер для Opencart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок572 просмотра

Нужно настроить парсинг для и-м на Opencart с 3 доноров.

Подробное ТЗ (стр. 5 – п. I. Парсинг)

https://docs.google.com/document/d/1g5B_gO3Xghpd5li7Q1eoCOCLlGQeAB2_nauz0i4pyX8/edit?usp=sharing

Opencart
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