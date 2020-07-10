Задвоения строк

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Здравствуйте, появляются периодически задвоения строк (наверно 1 раз из 25), бывают по разному, от 2 до 6 строк одинаковых. Примерно какие файлы отвечают за это я напишу. Скрин задвоений строк приложил.

5 лет назад
zakazchik333
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