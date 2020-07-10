Есть картинка с моего старого сайта, я хочу создать 2ой сайт, очень похожий, и хочу чтобы картинки были уникальны. Сразу пишите примеры, как вы хотите уникализировать картинки, проверим в яндексе и гугле ...
Сделать MVP saas платформы по записи аудио
ТЗ в личку. Суть сделать MVP, позволяющий записывать аудио через html5 и смартфон
Язык разработки обсуждаем. нужно сделать за 2 недели работоспособный MVP
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