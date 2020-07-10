Сделать MVP saas платформы по записи аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок491 просмотр

ТЗ в личку. Суть сделать MVP, позволяющий записывать аудио через html5 и смартфон

Язык разработки обсуждаем. нужно сделать за 2 недели работоспособный MVP

HTML
5 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Александ
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Акберди
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Максим
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад