Нужно сделать бота в телеграме, через которого пользователь может генерировать страницы на сайте, на котором другой пользователь вводит Api Key Qiwi и деньги списывались со счета
Нужен пример php pdo select
Изучаю php pdo, хотел проконсультироваться
Нужно вывести в цикле строки из базы данных Mysql
Используя php pdo select с критерием where и сортировкой по полю (дата либо цифры).
c Select что то не могу справится
оплата PayPal
пример
SELECT * FROM `product` WHERE `product_link` LIKE '/magazin/product/trubka-opticheskaya-endoskopicheskaya-laparoskop-5-mm-0-gr'
в
Нужно Like сделать переменной и добавить еще одно поле для сортировки по цене
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