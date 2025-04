Нужен пример php pdo select

Изучаю php pdo, хотел проконсультироваться

Нужно вывести в цикле строки из базы данных Mysql

Используя php pdo select с критерием where и сортировкой по полю (дата либо цифры).

c Select что то не могу справится

пример

SELECT * FROM `product` WHERE `product_link` LIKE '/magazin/product/trubka-opticheskaya-endoskopicheskaya-laparoskop-5-mm-0-gr'

Нужно Like сделать переменной и добавить еще одно поле для сортировки по цене