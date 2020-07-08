Лендинг пэйдж (продукт)

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Закрыт68 заявок1346 просмотров

Нужно создать одностраничный сайт для моего продукта, всю информацию скину в кейсе

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Филипп
 
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Яна
 
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Ольга
 
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Алексей
 
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Лидия
 
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Ольга
 
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Стас
 
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8 отзывов
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Ольга
 
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Наталья
 
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Ярослав
 
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13 отзывов
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Маргарита
 
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1 отзыв
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Евгени
 
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2 отзыва
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Дмитрий
 
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Екатерина
 
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Мелинэ
 
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месяц назад
39 отзывов
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Диёр
 
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Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
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8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Тимур
 
25 лет
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год назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
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126 отзывов
5 лет назад
Вероника
 
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4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
21 год
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4 года назад
1 отзыв
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Дмитрий
 
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5 лет назад
Андрей
 
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61 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
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1 отзыв
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
44 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
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год назад
51 отзыв
5 лет назад
Оксана
 
54 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
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3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Эдуард
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
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5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
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4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Полина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
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5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад